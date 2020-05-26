Ювелирный бренд из Костромы прославился благодаря коронавирусу

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26 мая 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Сайт: Dr. Vorobev

Костромской ювелирный бренд Dr. Vorobev начал продавать кулоны «Коронавирус» – небольшие серебряные подвески в виде характерной модели вируса SARS-CoV-2. Украшение сразу стало самым продаваемым у марки.

Кулон выполнен из серебра 925-й пробы с родиевым покрытием и украшен маленькой золотистой «короной». Стоимость вполне демократичная – 1000 рублей.

«Нас просили, мы сделали — и на сайте именно эта новинка стала самой востребованной. Можно относиться к нему скептически, можно паниковать, можно принимать превентивные меры – но факт остается фактом, коронавирус точно войдет в историю! Мы искренне желаем, чтобы наш вирус стал для вас своеобразным оберегом. Чтобы, смотря на него спустя время, вы вспоминали эти страшные дни и думали, что если вы смогли пережить это, вы справитесь с любой проблемой», — написали представители бренда в Инстаграме.

Большинство пользователей позитивно отнеслись к новинке, но нашлись и те, кто кулон не оценил. «Я бы такую гадость не носила», – написала пользовательница с ником alexandra_d_1. «Для меня это как носить свастику, если боролся с фашизмом», – согласилась julia_primetime.

«К пандемии можно относится по-разному. Но это веха истории. Только у каждого это будет своя история: о стойкости, надежде, горе, радости, трудностях, выдержке – вы сами вкладываете смысл», – ответили представители бренда на недовольные комментарии.



Напомним, количество заразившихся коронавирусом в мире на днях превысило 5,5 миллионов человек.