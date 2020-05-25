Коронавирусом заражены уже больше 5,5 миллионов человек

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25 мая 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило 5,5 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Сейчас заразившихся насчитывается 5 454 420 человек. Умерли 347 583 пациентов, а выздоровели 2 326 320 человек.

Лидером по коронавирусу остаются Соединенные Штаты. На долю этой страны приходится одна треть всей мировой статистики COVID-19.

На втором месте теперь Бразилия. Эта страна ворвалась в лидеры на прошлой неделе. Сейчас бразильские врачи ежедневно диагностируют по 16 — 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Третье место занимает Россия. В нашей стране ситуация сейчас более-менее стабилизировалась. Количество ежедневных диагнозов снизилось в среднем до 8 тысяч.

Пандемия по-прежнему бушует на планете. Ежедневно врачи диагностируют по 95 — 100 тысяч новых случаев заражения. Количество заразившихся теперь увеличивается примерно на 1 миллион раз в десять дней.