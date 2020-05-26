Дмитрий Гордон дал характеристику Владимиру Соловьеву

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26 мая 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Владимир Соловьев

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на заявление телеведущего Владимира Соловьева, который в своей программе в эфире канала "Россия 1" сравнил Гордона с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером.

Соловьев назвал украинского журналиста "нацистской мразью", сказав, что предложение Гордона записать с ним интервью - большая глупость, ведь это равносильно тому, что если бы Штрейхер попытался взять интервью у Левитана во время Великой отечественной войны.

Гордон узнал о высказывании Соловьева. Он отметил, что является хорошим человеком, если такой человек, как Соловьев, говорит о нем. Гордон назвал телеведущего интересным человеком, мастером. "Я не знаю больше никого, кто мог бы изо дня в день стоять по несколько часов на ногах, в полувоенном френче и с серьезным выражением лица в прайм-тайм истошно поливать Украину и украинцев. Для этого нужен талант, безусловно", - отметил он.

"Он умнейший человек, и я говорю это без подвоха. Он умница. Просто он еще сволочь и подонок. Так бывает", - добавил Гордон.

Ширвиндт ответил Гордону на вопрос о принадлежности Крыма. Поклонская дала интервью украинскому телеведущему.