Поклонская дала интервью украинскому телеведущему

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11 мая 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото facebook.com/PoklonskayaNV

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Она три часа пыталась убедить Дмитрия Гордона, что Крым – это Россия.

Разговор состоялся по видеосвязи, российский политик находилась в Симферополе, журналист – в Киеве. "Озвучила свою позицию на многие процессы как бывший сотрудник прокуратуры Украины, первый прокурор российского Крыма и российский политик. Беседа состоялась с журналистом Дмитрием Гордоном. Говорили про Украину, Россию и Крым", - рассказала Поклонская.

Разговор Поклонской и Гордона длился около трех часов. Программа выйдет в понедельник на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".