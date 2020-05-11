Наталья Поклонская ответит на вопросы украинского журналиста Гордона

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11 мая 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Сегодня в 18.00 по московскому времени в Сети появится интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Запись беседы будет опубликована на ютуб-канале Гордона. По словам Натальи Поклонской, журналист вел себя корректно, не перебивал ее, дал возможность высказаться.

Ранее Поклонская считала, что Гордон вряд ли осмелится взять у нее интервью. Она также заявила, что ей понятны «издевки» Гордона. «Для него я — безапелляционный враг. Ведь крымский референдум и прокурор Поклонская — неразрывные части истории развала Украины. Хотя со стороны это выглядит немного трусливо, не по-мужски обсуждать за спиной поступки других», - отметила депутат.