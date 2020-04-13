Поклонская обвинила в трусости обсудившего ее с Невзоровым украинского журналиста Гордона

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала высказывания в ее адрес, прозвучавшие в ходе интервью отечественного публициста Александра Невзорова украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Соответствующий пост парламентарий разместила в своем Telegram-канале.
Поклонская отметила, что ей понятны «издевки» Гордона.
«Для него я — безапелляционный враг. Ведь крымский референдум и прокурор Поклонская — неразрывные части истории развала Украины. Хотя со стороны это выглядит немного трусливо, не по-мужски обсуждать за спиной поступки других», - написала депутат.
Законодатель выразила готовность пообщаться с Дмитрием Гордоном и рассказать ему, «почему и как мной было принято решение защищать права крымчан и своей семьи в 2014 году», «кто на самом деле развалил родную для меня Украину». Как считает Поклонская, украинский журналист вряд ли осмелится взять у нее интервью. Скорее всего, Гордон «продолжит обсмеивать и обвинять меня за глаза», спрогнозировала парламентарий.
Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская предупредила жителей России о «незваных гостях».