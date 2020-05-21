Ширвиндт ответил Гордону на вопрос о принадлежности Крыма

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21 мая 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Александр Ширвиндт, сайт театра Сатиры

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Александр Анатольевич уверен, что имеет полное право на такой ответ, потому что с полуостровом связана большая часть его жизни. "Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос… Начинать сейчас разбираться «кто есть ху» мне совершенно не интересно", – заявил Ширвиндт.

Ранее Киев запретил народному артисту России въезд на Украину из-за его гастролей в Севастополе.

"Замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер, поговорить. А оказалось, что я сволочь", - заметил Ширвиндт.

"Еще раз подтверждается правило, что чем более велик человек, тем более он прост, душевен и интересен, даже не смотря на возраст. Здоровья и долгих лет Александру Анатолиевичу！" - пишут в комментариях.