У Михаила Ширвиндта почти одновременно родился сын и сразу два внука

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14 мая 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: pixabay.com

В семье телеведущего Михаила Ширвиндта случилось пополнение. 61-летний Ширвиндт почти одновременно, с небольшой разницей стал отцом мальчика и дедом сразу двух внуков. Сына Ширвиндту родила молодая жена. Он женился третий раз прошлой зимой.

Не так давно стало о его разводе с Татьяной Морозов после 30 лет брака. Их дочь Александра родила сразу двоих мальчиков - близнецов Семёна и Матвея, и Михаил стал дедом, в начале мая. А на завтра сам Михаил стал отцом третий раз.

Легендарный актер, художественный руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвиндт оценил, как всегда с юмором, прибавление в семье. 85-летний Александр Анатолиевич считает, что «приобрести сразу трех новорожденных, пока в стране все сидят на самоизоляции, — это особая смелость и нахальство». Прадед уже познакомился с детьми внучки Саши. По его впечатлению, один из мальчиков такой маленький, на ладони поместится, а второй оказался крупным.

Александр Анатольевич уточнил, что родились правнуки, а на следующий день внук.

Кстати, сам Ширвиндт-старший более 60 лет в браке с одной женщиной. Актер Борис Токарев, получивший огромную любовь зрителей по роли Сани Григорьева в картине «Два капитана», отпраздновал золотую свадьбу со своей супругой Людмилой Гладунко.