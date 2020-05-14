Борис Токарев и Людмила Гладунко отпраздновали золотую свадьбу

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14 мая 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Борис Токарев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер Борис Токарев, получивший огромную любовь зрителей по роли Сани Григорьева в картине «Два капитана», отпраздновал золотую свадьбу со своей супругой Людмилой Гладунко. Токарев и Гладунко - коллеги. Супруга Токарева - заслуженная артистка России.

По признанию Бориса Токарева, они знакомы с Людмилой более 55 лет. Познакомились подростками, на съемках картины «Где ты теперь, Максим?». Им было по 14 лет. А поженились после окончания института. Людмила Гладунко - из семьи кинематографистов. По словам Токарева, она всегда была на шаг впереди, а он ровнялся на нее. А еще в студенчестве у Гладунко был взрослый ухажер. Но Токарев добивался любимой, никого вокруг не замечал.

«Кино мне подарило все в жизни. А самое главное, я встретил свою будущую жену Людмилу. Мы уже 50 лет вместе», - гордится Борис Токарев. Это редкий случай, когда актеры прожили в браке столько лет вместе.

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