Эмин Агаларов объявил о разводе и поблагодарил супругу за дочь

Певец Эмин Агаларов сообщил, что разводится с моделью Аленой Гавриловой.
В своем аккаунте в Инстграм певец выложил фото с свадьбы с Гавриловой, и сопроводил его подписью:
«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину!».
Агаларов признался, что его супруга – невероятно добрый, особенный человек. Певец добавил, что «мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».
Гаврилова на пост супруга отреагировала коротко: «Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы».
40-летний Эмин Агаларов женат во второй раз. До этого он был почти 12 лет женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. У них родились двое сыновей.
Ранее певица Рита Дакота рассказала, почему она ушла от Эмина.