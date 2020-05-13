Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Эмин Агаларов объявил о разводе и поблагодарил супругу за дочь

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Эмин Агаларов объявил о разводе и поблагодарил супругу за дочь
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: Инстаграм Эмина Агаларова

Певец Эмин Агаларов сообщил, что разводится с моделью Аленой Гавриловой.

В своем аккаунте в Инстграм певец выложил фото с свадьбы с Гавриловой, и сопроводил его подписью:

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину!».

Агаларов признался, что его супруга – невероятно добрый, особенный человек. Певец добавил, что «мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».

Гаврилова на пост супруга отреагировала коротко: «Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы».

40-летний Эмин Агаларов женат во второй раз. До этого он был почти 12 лет женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. У них родились двое сыновей.

Ранее певица Рита Дакота рассказала, почему она ушла от Эмина.

ДВа

Общество

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

Группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина Российской Федерации Андрею Белоусову и попросила позволить верующим гражданам страны посещать храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью