Эмин Агаларов объявил о разводе и поблагодарил супругу за дочь

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 мая 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: Инстаграм Эмина Агаларова

Певец Эмин Агаларов сообщил, что разводится с моделью Аленой Гавриловой.

В своем аккаунте в Инстграм певец выложил фото с свадьбы с Гавриловой, и сопроводил его подписью:

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину!».

Агаларов признался, что его супруга – невероятно добрый, особенный человек. Певец добавил, что «мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».

Гаврилова на пост супруга отреагировала коротко: «Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы».

40-летний Эмин Агаларов женат во второй раз. До этого он был почти 12 лет женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. У них родились двое сыновей.

Ранее певица Рита Дакота рассказала, почему она ушла от Эмина.