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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Певица Рита Дакота рассказала, почему она ушла от Эмина

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7days.ru

Певица Рита Дакота рассказала, почему она ушла от Эмина
Фото из соцсетей, Instagram ritadakota

Певица Рита Дакота осенью отказалась от сотрудничества с лейблом Эмина Агаларова. Артистка рассказала о причинах такого решения.

Дакота призналась: за время своего творческого пути она успела настолько привыкнуть к самостоятельности, что не смогла перестроиться под другой формат работы. Сейчас Рита ищет менеджера, который бы взял на себя организацию выступлений и всего, что связано с продвижением в музыкальной индустрии, чтобы девушка спокойно могла заниматься творчеством.

Уход бывшей фабрикантки из лейбла не был связан со скандалом или выяснениями отношений, разошлись мирно и остались друзьями. Помимо всего, Дакота и Эмин даже планируют снова поработать вместе — например, записать дуэт. Об этом сама певица рассказала в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Совсем недавно, 21 декабря, у Риты Дакоты состоялся сольный концерт в московском клубе «1930», билеты на который были распроданы еще за 2 месяца до назначенной даты. На нем артистка исполнила любимые хиты публики и презентовала новые треки. 

ЕЧ

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