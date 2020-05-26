Глава Минкомсвязи заявил, что QR-код можно будет использовать при покупке алкоголя

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

digital.gov.ru/via Global Look Press, Максут Шадаев

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что QR-код можно будет использовать при покупке алкоголя вместо паспорта. Данное приложение даст возможность россиянам показывать только те данные, которые при этом необходимы.

При покупке алкогольной продукции можно будет показать только свою фотографию и возраст. "Потому что не нужно продавцу знать мое имя и адрес, где я прописан ", - подчеркнул Максут Шадаев.

Шадаев также рассказал, где окажутся персональные данные россиян после того, как в стране отменят пропускной режим, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Минкомсвязь предлагает заменить паспорта на QR-коды в качестве эксперимента. Участники проекта смогут с помощью QR-кода получать госуслуги, заключить трудовой договор, купить автомобиль и так далее.