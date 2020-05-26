Где окажутся личные данные россиян после отмены цифровых пропусков

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26 мая 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев рассказал, где окажутся персональные данные россиян после того, как в стране отменят пропускной режим, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Шадаев заверил, что после отмены цифровых пропусков все персональные данные граждан будут удалены из государственных систем.

«Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», - заявил он. Министр напомнил, что на время действия ограничений цифровые пропуска стали обязательными для жителей многих регионов.