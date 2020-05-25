Личные данные в системе пропусков столицы защищены федеральным законом

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25 мая 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Обработка личных данных пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

"Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных", - сказал Алексей Фурсин.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что пользователи данного сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных "от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя" любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет.

Он пояснил, что данные, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами (департаментом предпринимательства, департаментом информационных технологий и их подведомственными организациями) в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих. В частности, при проверке достоверности сведений - работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.