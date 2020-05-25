Минкомсвязь предлагает заменить паспорта на QR-коды в качестве эксперимента

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25 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

QR-код. Фото: Pixabay

Минкомсвязь предложила провести эксперимент по применению мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо основного документа, удостоверяющего личность гражданина России.

Участники проекта смогут с его помощью получать госуслуги, заключить трудовой договор, купить автомобиль и применять его во всех случаях, где ранее требовался паспорт гражданина РФ.

Пилотным регионом предлагается сделать Москву, а сам эксперимент провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Также сообщается, что соответствующий документ был опубликован на портале Regulation.gov.ru, однако позже был удален. В министерстве это объяснили тем, что «в ближайшее время проект постановления будет залит на портал».

Ранее депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что перевод компаний на отечественное ПО подтолкнет Россию к развитию отечественных технологий.