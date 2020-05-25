Газзаев: Перевод компаний на отечественное ПО подтолкнет Россию к развитию отечественных технологий

Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал инициативу Минкомсвязи обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру использовать исключительно российское программное обеспечение в своей работе.
Парламентарий заявил, что в информационной сфере наблюдается наибольшая конкуренция, и Россия в этой гонке занимает далеко не последнее место.
«Не секрет, что сегодня экономика многих стран развивается благодаря и параллельно с информационными цифровыми технологиями. Это сфера, где уже сейчас разворачивается основная конкуренция в мире», – отметил депутат.
По его мнению, если инициатива будет принята, это подтолкнет Россию к еще большему росту и развитию отечественных технологий, что в текущей мировой ситуации не может не радовать.
Ранее Газзаев рассказал, как русский язык объединяет многонациональную страну.