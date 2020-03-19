Газзаев рассказал, как русский язык объединяет многонациональную страну

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19 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев считает правильным закрепление в Конституции русского языка как языка государствообразующего народа.

«Никто не возьмется отрицать, что лучше любых «скреп» нашу многонациональную страну объединяет русский язык – наш государственный язык и язык межнационального общения», – сказал парламентарий.

Он отметил, что на русском языке были созданы величайшие произведения и совершены научные открытия, а благодаря именно русскому языку «вся многонациональная семья народов России чувствует себя единым целым».

«Русский язык никогда в истории нашего государства не насаждался насильно. Все наши народы во все времена могли спокойно развиваться, говорить на своем национальном языке, изучать родной язык в школах, издавать газеты, журналы, свободно исповедовать какую-либо религию. Это и есть важнейший элемент нашей культурной, национальной, а значит, гражданской идентичности», – заявил депутат.

Он также подчеркнул, что на основе неизменной преамбулы «Мы – многонациональный народ России….» «мы должны были передать, что все народы страны скреплены государствообразующим народом и языком».

«Это наш стрежень, крепкая опора и центр единения и развития всех языков, культур и традиций равноправных народов Российской Федерации», – сказал Газзаев.

Ранее Госдума изменила режим работы из-за коронавируса.