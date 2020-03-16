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Госдума изменила режим работы из-за коронавируса

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума изменила режим работы из-за коронавируса
Фото: сайт Госдума РФ

После того, как в Госдуме отменили парламентские слушания и другие большие мероприятия с приглашением экспертов, в нижней палате российского парламента решили изменить расписание работы.

Это, по словам председателя ГД Вячеслава Володина, вызвано необходимостью уменьшить количество массовых мероприятий.

«Надеемся, что наши коллеги-депутаты поддержат решение Совета Госдумы, принятое единогласно. Правильно было бы сейчас больше времени уделить работе в комитетах, для того чтобы прорабатывать с экспертным сообществом законопроекты», – сказал Володин.

Он, в частности, предложил, чтобы одну неделю была работа в рамках пленарных заседаний, вторая неделя – работа в рамках комитетов], третья неделя – вновь работа в рамках пленарного заседания и завершающая неделя – это работа в регионе», — рассказал спикер Госдумы.

Такой подход, считает он, позволит сделать все для того, чтобы уйти от возможных проблем с проведением массовых мероприятий, не снизив качество работы над законопроектами.

Володин также добавил, что новый режим работы устанавливается до августа.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ускорят принятие законов, направленных на защиту граждан в условиях эпидемии.

ДВа

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