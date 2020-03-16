В Госдуме ускорят принятие законов, направленных на защиту граждан в условиях эпидемии

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16 марта 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме решили ускорить работу над тремя законодательными актами, которые могут облегчить борьбу с коронавирусом, обеспечить доступ к лекарствам и необходимую безопасность.

Проект о фиксации цен на лекарства депутаты планируют рассмотреть во вторник в первом чтении. Законопроект позволяет правительству в чрезвычайных ситуациях принимать решение о фиксации цен на лекарственные препараты на срок до 90 дней.

«Законопроект находится в ведении Российской Федерации, мы думаем, что могли бы принять его в среду во втором и в четверг в третьем чтении», – заявил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Кроме того, на этой неделе Госдума предполагает во втором и в третьем чтении принять законопроект о биологической безопасности.

«Все три законопроекта направлены на то, чтобы дать дополнительные инструменты в руки Правительства, защитить интересы наших граждан в условиях разворачивающейся в мире пандемии коронавируса», – пояснил Исаев.

Ранее сообщалось, что в России число зараженных коронавирусом увеличилось до 93 человек.