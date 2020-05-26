Чиновника сельского поселения в Адыгее обвиняют в халатности

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26 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Аул Бжедугхабль. Фото: соцсети

В Следственном управлении СК России по Республике Адыгея возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении главы сельского поселения в Красногвардейском районе, где в начале мая прошли похороны с участием более 500 человек.

Установлено, что руководитель муниципалитета нарушил указы главы республики, которыми «было предписано проведение ограничительных мероприятий», а также решение оперативного штаба, запрещающее массовое посещение кладбищ. В частности, глава поселения «не предпринял необходимых мер к ограничению свободного перемещения граждан, въехавших в аул Бжедугхабль», и допустил скопление людей на похоронах.

«Это привело к массовому инфицированию коронавирусной инфекцией участников, а затем их родственников и знакомых», – говорится в сообщении Следственного управления.

По данным оперативного штаба Адыгеи, после этого случая Красногвардейский район вышел в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, обогнав столицу республики. Последней жертвой COVID-19 в республике стал 27-летний житель именно этого района.

Несколько дней назад глава Красногвардейского района подал в отставку.