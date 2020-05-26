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Два очага вспышки COVID-19 выявлены в органах власти в Липецкой области

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lipetskmedia.ru

Два очага вспышки COVID-19 выявлены в органах власти в Липецкой области
фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

СМИ сообщили, что два очага вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в органах власти в Липецкой области. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.

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В источнике говорится, что коронавирусом заражены несколько сотрудников аппарата Липецкого горсовета, депутаты и их семьи. Кроме того, у всех диагноз подтверждён положительным тестом на COVID-19.

Помимо этого, в инфекционной больнице находятся три сотрудника Хлевенского района, в том числе глава муниципалитета и его заместители. Некоторые члены регионального правительства остаются под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что  вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психоневрологическом интернате Саратова и  в деревне Омской области Стародубка. 

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