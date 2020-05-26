Два очага вспышки COVID-19 выявлены в органах власти в Липецкой области

СМИ сообщили, что два очага вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в органах власти в Липецкой области. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.
В источнике говорится, что коронавирусом заражены несколько сотрудников аппарата Липецкого горсовета, депутаты и их семьи. Кроме того, у всех диагноз подтверждён положительным тестом на COVID-19.
Помимо этого, в инфекционной больнице находятся три сотрудника Хлевенского района, в том числе глава муниципалитета и его заместители. Некоторые члены регионального правительства остаются под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психоневрологическом интернате Саратова и в деревне Омской области Стародубка.