Два очага вспышки COVID-19 выявлены в органах власти в Липецкой области

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lipetskmedia.ru

фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

СМИ сообщили, что два очага вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в органах власти в Липецкой области. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.

«Ну что, трудно поменять данные?»: губернатора Липецкой области обвиняют в искажении данных по коронавирусу в регионе

В источнике говорится, что коронавирусом заражены несколько сотрудников аппарата Липецкого горсовета, депутаты и их семьи. Кроме того, у всех диагноз подтверждён положительным тестом на COVID-19.

Помимо этого, в инфекционной больнице находятся три сотрудника Хлевенского района, в том числе глава муниципалитета и его заместители. Некоторые члены регионального правительства остаются под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психоневрологическом интернате Саратова и в деревне Омской области Стародубка.