Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области

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23 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: runews24.ru

Врачи скорой помощи. Фото: соцсети

В Сальске вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психоневрологическом интернате. Сейчас здесь изолировали 900 человек.

Несмотря на то, что Сальский психоневрологический интернат является закрытым медучреждением, где в связи с пандемией коронавируса в разы усилили пропускной режим, здесь официально подтверждено 248 случаев COVID-19.

Сообщается, что все сотрудники и проживающие в учреждении, изолированы и проходят тестирование на наличие коронавируса – это 900 человек, включая 163 сотрудников.

Ранее в Астрахани зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в доме для престарелых.