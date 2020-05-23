Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области

В Сальске вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психоневрологическом интернате. Сейчас здесь изолировали 900 человек.
Несмотря на то, что Сальский психоневрологический интернат является закрытым медучреждением, где в связи с пандемией коронавируса в разы усилили пропускной режим, здесь официально подтверждено 248 случаев COVID-19.
Сообщается, что все сотрудники и проживающие в учреждении, изолированы и проходят тестирование на наличие коронавируса – это 900 человек, включая 163 сотрудников.
Ранее в Астрахани зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в доме для престарелых.