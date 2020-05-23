В Астрахани зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 в доме для престарелых

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23 мая 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

больница, фото: pexels.com

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирована в доме-интернате для престарелых в Астрахани. Всего в доме престарелых проживают 240 подопечных.

23 мая на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Астраханской области руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Носкова сообщила, что, по состоянию на 23 мая, в области зарегистрировано всего 1348 случаев коронавируса. За прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них по дому-интернату для престарелых и инвалидов.

С 18 по 22 мая на лечение в госпитализированы 30 подопечных и 13 сотрудников. В областную клиническую больницу (АОКБ) госпитализировано 14 проживающих, в областную инфекционную больницу – 16 проживающих и 13 сотрудников дома-интерната. Тестирование в доме престарелых продолжается. Точные данные будут предоставлены 24 мая. Одна из госпитализированных с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией скончалась.

Глава региона Игорь Бабушкин потребовал от правительства Астраханской области мобилизовать все имеющиеся ресурсы на разрешение ситуации в доме престарелых.

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