Власти Астраханской области планируют снова ввести систему пропусков

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23 мая 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: astrakhan-24.ru

Проверка документов. Фото: сайт МВД

В Астраханской области из-за сложной эпидемиологической ситуацией в регионе вновь может быть введена пропускная система.

Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Он отметил, что пропуска на сотрудников будут оформляться на специальном сайте, алгоритм получения уже разработан.

Для этого надо будет зарегистрироваться на сайте, заполнить и сохранить основную информацию, создать заявление на выдачу пропуска.

После того, как заявление будет одобрено, заполняется пункт «Пропуск на сотрудников». Готовый пропуск будет можно скачать на компьютер или отправить на электронную почту.

Ранее губернатор Астраханской области разрешил местным жителям рыбачить.