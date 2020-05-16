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Губернатор Астраханской области разрешил местным жителям рыбачить

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Астраханской области разрешил местным жителям рыбачить
pexels.com

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разрешил местным жителям ходить на рыбалку.   Это ослабление режима самоизоляции, объявленное 16 мая главой региона.

Астраханцам можно выйти к реке с удочкой, но необходимо соблюдать дистанцию от других любителей рыбной ловли. Игорь Бабушкин в Instagram подчеркнул, что жителям Астраханской области можно рыбачить только в границах населённых пунктов, так как с 16 мая по 20 июня действует нерестовый запрет. Бабушкин отметил также, что на первом этапе снятия ограничительных мер все турбазы в области закрыты.

Порыбачить в Астраханской области любят и жители других российских регионов. Но для гостей области сохраняется двухнедельная самоизоляция.

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