Губернатор Астраханской области разрешил местным жителям рыбачить

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разрешил местным жителям ходить на рыбалку. Это ослабление режима самоизоляции, объявленное 16 мая главой региона.

Астраханцам можно выйти к реке с удочкой, но необходимо соблюдать дистанцию от других любителей рыбной ловли. Игорь Бабушкин в Instagram подчеркнул, что жителям Астраханской области можно рыбачить только в границах населённых пунктов, так как с 16 мая по 20 июня действует нерестовый запрет. Бабушкин отметил также, что на первом этапе снятия ограничительных мер все турбазы в области закрыты.

Порыбачить в Астраханской области любят и жители других российских регионов. Но для гостей области сохраняется двухнедельная самоизоляция.

Власти Карелии назвали условия приезда в республику, которые приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.