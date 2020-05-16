Власти Карелии уточнили условия приезда в республику

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16 мая 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Власти Карелии назвали условия приезда в республику, которые вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение о мерах предотвращения распространения COVID-19, согласно которым граждане, приезжающие в регион в командировку, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

С 1 апреля в Карелии введен режим самоизоляции из-за угрозы коронавирусной инфекции. Въезд в республику ограничен с 22 апреля. Все въезжающие в Карелию должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, за исключением тех, кто прибыл в служебную командировку.

По данным на 16 мая, в Карелии выявлено 215 человек с подтверждённым диагнозом COVID.