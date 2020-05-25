В Омской области на карантин закрыли деревню из-за вспышки коронавируса

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25 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: okolica.net

Тест, анализы. Фото: Pixabay

В Омской области на карантин закрыли деревню Стародубку. Среди жителей небольшого населенного пункта выявили сразу семь человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Чтобы инфекция не распространялась за пределы населенного пункта, его полностью закрыли. С такой рекомендацией к органам местной власти вышел региональный Роспотребнадзор.

По данным областного оперативного штаба, в регионе на 25 мая было зарегистрировано 1044 случая заражения коронавирусом, из них 59 новых случаев. С начала пандемии в Омской области зафиксировали 18 летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что на юге России и Северном Кавказе за сутки коронавирусом заразились 714 человек.