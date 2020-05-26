Названа предварительная причина авиакатастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке, в которой погибли четыре человека

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Ми-8, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Названа предварительная причина авиакатастрофы вертолета Ми-8 на Чукотке, в которой утром 26 мая погибли четыре человека - военнослужащие. Предварительная причина жесткой посадки Ми-8 — техническая неисправность.

На месте крушения работают комиссия Минобороны и сотрудники аэропорта, ведется разбор завалов.

Инцидент произошел при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи.

Комиссия командования ВКС РФ вылетела на место происшествия.

Сегодня около пяти часов по московскому врмени при выполнении учебно-тренировочного полета в международном аэропорту им. Юрия Рытхэу упал военный вертолет. Глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко рассказал, что после посадки вертолет загорелся. Пожар был быстро потушен.



По данным Минобороны, экипаж погиб в результате столкновения вертолета с землей. Полеты военных вертолетов Ми-8 приостановлены.

Это вторая авиакатастрофа Ми-8 в мае. Ранее 19 мая Минобороны РФ сообщило о гибели экипажа вертолета Ми-8 при жесткой посадке в Подмосковье под Клином