Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке, экипаж погиб

Во вторник, 26 мая, вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. Инцидент произошел при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ).
«Вертолет проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли», - рассказал представитель местного правительства.
Отмечается, что после аварии вертолет загорелся, пожар удалось потушить. При этом на месте происшествия в удовлетворительном состоянии найдены черные ящики. Предварительной причиной жесткой посадки стала техническая неисправность.
В Минобороны подтвердили, что все члены экипажа погибли.
Ранее сообщалось, что военный вертолет Ми-8 упал в Подмосковье.