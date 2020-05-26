Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке, экипаж погиб

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26 мая 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: вертолет Ми-8, сайт Минобороны РФ

Во вторник, 26 мая, вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. Инцидент произошел при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ).

«Вертолет проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 метров. Внутри находились четыре человека, все погибли», - рассказал представитель местного правительства.

Отмечается, что после аварии вертолет загорелся, пожар удалось потушить. При этом на месте происшествия в удовлетворительном состоянии найдены черные ящики. Предварительной причиной жесткой посадки стала техническая неисправность.

В Минобороны подтвердили, что все члены экипажа погибли.

Ранее сообщалось, что военный вертолет Ми-8 упал в Подмосковье.