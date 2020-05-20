Названа возможная причина крушения военного вертолета в Подмосковье

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20 мая 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Ми-8, сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья. Инцидент произошел во вторник, 19 мая, около восьми часов вечера.

“При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб”, - уточнили в ведомстве.

По данным экстренных служб, в вертолете находилось три человека. Источник добавил, что вертолет полностью разрушился около деревни Захарово. Кроме того, на месте происшествия обнаружили два черных ящика в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Возможной причиной падения стала техническая неисправность.