Минобороны сообщило о гибели экипажа вертолета Ми-8 при жесткой посадке в Подмосковье под Клином

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19 мая 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Ми-8, фото: MOD Russia, globallookpress.com

В Московской области во вторник, 19 мая, вечером военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 20 километрах от города Клин. Экипаж военного вертолета погиб.

Сколько человек находились на борту вертолета, военные не уточнили. В Минобороны сообщили, что около 20 часов по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от подмосковного Клина совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолёт Ми-8 ВКС РФ. Экипаж от полученных травм погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. К месту катастрофы Ми-8 вылетела комиссия Главного Командования ВКС.