За сутки в Москве вылечилось рекордное количество пациентов с COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в столице составило 61 619 человек. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество … Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», - отметила она.
При этом, по данным на вечер 25 мая, из-за «ковидной» пневмонии скончались 76 человек.
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