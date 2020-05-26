За сутки в Москве вылечилось рекордное количество пациентов с COVID-19

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26 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробирки, pixabay.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что общее число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в столице составило 61 619 человек. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество … Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», - отметила она.

При этом, по данным на вечер 25 мая, из-за «ковидной» пневмонии скончались 76 человек.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какое время на территории России продлится масочный режим.

Кроме того, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи назвали сроки начала массовой вакцинации.