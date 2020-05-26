IT-эксперт объяснил, как легко отличить настоящий сайт от фейкового

Посещение фейковых сайтов может существенно повлиять на уровень цифровой безопасности. IT-эксперт Иван Алехин научил, как за два шага можно отличить оригинал от подделки.
«Нужно внимательно изучить адрес данного сайта: он должен быть реальным и настоящим. Если есть сомнения, можно запросить в поисковике официальный сайт и понять, что, к примеру, mos.ru – это официальный сайт. Если есть mos.global или еще какие-то названия, понятное дело, что это подделка», - научил Алехин.
Во-вторых, задуматься об оригинальности сайта стоит и в том случае, если он запрашивает данные банковской карты. Специалист отметил, что ни в коем случае нельзя называть три цифры с оборота карты, а также паспортные данные и другие личные сведения. Исключение составляют официальные органы, учреждения и на их официальные порталы, передаёт Мир24.