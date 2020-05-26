IT-эксперт объяснил, как легко отличить настоящий сайт от фейкового

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26 мая 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Код. Фото: pixabay.com

Посещение фейковых сайтов может существенно повлиять на уровень цифровой безопасности. IT-эксперт Иван Алехин научил, как за два шага можно отличить оригинал от подделки.

«Нужно внимательно изучить адрес данного сайта: он должен быть реальным и настоящим. Если есть сомнения, можно запросить в поисковике официальный сайт и понять, что, к примеру, mos.ru – это официальный сайт. Если есть mos.global или еще какие-то названия, понятное дело, что это подделка», - научил Алехин.

Во-вторых, задуматься об оригинальности сайта стоит и в том случае, если он запрашивает данные банковской карты. Специалист отметил, что ни в коем случае нельзя называть три цифры с оборота карты, а также паспортные данные и другие личные сведения. Исключение составляют официальные органы, учреждения и на их официальные порталы, передаёт Мир24.