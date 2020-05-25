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Эксперт рассказал, может ли обычный пользователь удалить свой цифровой след

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Эксперт рассказал, может ли обычный пользователь удалить свой цифровой след
Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

О том, как удалить историю просмотров в браузере, известно многим пользователям. Однако, это лишь первый шаг на пути к цифровой безопасности. Эксперт Тимур Садыков рассказал, может ли обычный пользователь очистить свой цифровой след.

Садыков отметил, что очистить историю просмотров в браузере можно легко, выбрав в настройках соответствующий пункт и период времени. Однако это является лишь малой частью того цифрового следа, который оставляет каждый пользователь Сети. Он включает в себя авторизацию на различных сайтах, IP-адреса, технические параметры оборудования и многое другое.

«Цифровой след большей частью не хранится на устройстве пользователя, поэтому удалить его обычный пользователь не может в принципе. Это задача уровня международных корпораций, занимающихся агрегацией больших данных о пользователях Интернета», - заявил Садыков.

АБ

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