Эксперт рассказал, может ли обычный пользователь удалить свой цифровой след

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25 мая 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

О том, как удалить историю просмотров в браузере, известно многим пользователям. Однако, это лишь первый шаг на пути к цифровой безопасности. Эксперт Тимур Садыков рассказал, может ли обычный пользователь очистить свой цифровой след.

Садыков отметил, что очистить историю просмотров в браузере можно легко, выбрав в настройках соответствующий пункт и период времени. Однако это является лишь малой частью того цифрового следа, который оставляет каждый пользователь Сети. Он включает в себя авторизацию на различных сайтах, IP-адреса, технические параметры оборудования и многое другое.

«Цифровой след большей частью не хранится на устройстве пользователя, поэтому удалить его обычный пользователь не может в принципе. Это задача уровня международных корпораций, занимающихся агрегацией больших данных о пользователях Интернета», - заявил Садыков.