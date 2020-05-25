Ученые раскрыли одну из причин быстрого распространения коронавируса COVID-19

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25 мая 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Медики, Filipe Bispo / globallookpress.com

Одной из причин быстрого распространения представляющего смертельную опасность COVID-19 является наличие так называемых «суперраспространителей» - людей, которые передают большое количество вирусов. К соответствующему выводу пришли ученые, говорится в публикации, размещенной на страницах СМИ.

«Известия» процитировали специалиста из Аргентины Пабло Бельдоменико, отметившего, что «суперраспространитель», которым может стать человек, переносящий коронавирус в бессимптомной форме, способен заразить большее число людей, чем средний инфицированный. С заключениями Бельдоменико согласился Олег Батищев, представитель ИФХЭ РАН.

Ранее сегодня сообщалось, что кардиохирург Лео Бокерия рассказал, когда Россия может победить COVID-19.