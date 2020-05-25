В Москве для школьников начались последние звонки в онлайн формате

В школах Москвы из-за пандемии коронавирусной инфекции последние звонки проводят в формате online. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В последние два месяца школьники продолжали осваивать школьную программу в онлайн режиме. А вместе с учебой в онлайн перешел и долгожданный праздник выпускников – последний звонок», - заявила она.
Учителя дистанционно поздравят ребят с окончанием учебного года. Также в онлайн формате будут показаны традиционные музыкальные номера.
В этом году обучение для московских школьников завершилось досрочно. Итоговые оценки они получили уже в середине мая.