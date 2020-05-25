В Москве для школьников начались последние звонки в онлайн формате

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25 мая 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Школа. Фото: pixabay.com

В школах Москвы из-за пандемии коронавирусной инфекции последние звонки проводят в формате online. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В последние два месяца школьники продолжали осваивать школьную программу в онлайн режиме. А вместе с учебой в онлайн перешел и долгожданный праздник выпускников – последний звонок», - заявила она.

Учителя дистанционно поздравят ребят с окончанием учебного года. Также в онлайн формате будут показаны традиционные музыкальные номера.

В этом году обучение для московских школьников завершилось досрочно. Итоговые оценки они получили уже в середине мая.