Всероссийский последний звонок для школьников пройдет в онлайн-формате 25 мая

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23 мая 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минпросвещения РФ

последний звонок, Rosenergoatom Concern JSC/via Globallookpress.com

В субботу стало известно, что всероссийская акция в поддержку выпускников школ "Последний звонок – 2020" пройдет в грядущий понедельник, 25 мая. Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.

Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 23 мая, в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Подчеркивается, что "Последний звонок – 2020" будет проводиться в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса нового типа. Трансляция начнется в 10 утра по московскому времени 25 мая на страничке ведомства в социальной сети "ВКонтакте".