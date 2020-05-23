Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет в онлайн-формате 25 мая

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минпросвещения РФ

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет в онлайн-формате 25 мая
последний звонок, Rosenergoatom Concern JSC/via Globallookpress.com

В субботу стало известно, что всероссийская акция в поддержку выпускников школ "Последний звонок – 2020" пройдет в грядущий понедельник, 25 мая. Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.

Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 23 мая, в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Подчеркивается, что  "Последний звонок – 2020" будет проводиться в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса нового типа. Трансляция начнется в 10 утра по московскому времени 25 мая на страничке ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

ЕТ

Политика

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители некоторых стран, в том числе Украины и Соединенных Штатов, отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму. Об этом сообщило российское постпредство.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью