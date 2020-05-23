Всероссийский последний звонок для школьников пройдет в онлайн-формате 25 мая

В субботу стало известно, что всероссийская акция в поддержку выпускников школ "Последний звонок – 2020" пройдет в грядущий понедельник, 25 мая. Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.
Соответствующую информацию предоставили утром в субботу, 23 мая, в Министерстве просвещения Российской Федерации.
Подчеркивается, что "Последний звонок – 2020" будет проводиться в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса нового типа. Трансляция начнется в 10 утра по московскому времени 25 мая на страничке ведомства в социальной сети "ВКонтакте".