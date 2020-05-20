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Последние звонки в Самарской области пройдут в обычном режиме, праздник для выпускников перенесли на август

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Последние звонки в Самарской области пройдут в обычном режиме, праздник для выпускников перенесли на август
Школьный стол. Фото: pixabay.com

Стало известно, что последние звонки в школах Самарской области проведут в августе в обычном формате с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом рассказало «ТАСС» со ссылкой на сообщение регионального правительства.

Отмечается: окончательная дата праздника пока не установлена, она будет определена позднее с учетом эпидемиологической обстановки. В министерство образования и науки области поступали обращения от жителей региона о проведении торжества в привычном формате, многие просили не нарушать традицию. Именно поэтому было принято решение о переносе сроков последних звонков для выпускников.

Учебный год в Самарской области будет завершен в дистанционном режиме. Для учеников начальной школы он продлится до 25 мая, 5-8 классов - до 27 мая, у старшеклассников - до 30 мая.

Ранее сообщалось: 25 мая в Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса нового типа. 

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