В Приморье отец забрал детей в лес, чтобы «спасти» от коронавируса

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25 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото:лес, pixabay.com

В региональном управлении СК РФ сообщили, что отец с тремя малолетними детьми принял решение переждать эпидемию новой коронавирусной инфекции в лесу. Инцидент произошел в Приморье в начале мая.

«В поселке Кавалерово пропало трое малолетних детей. В ходе проверки сообщения установлено, что исчез также 39-летний отец семейства … Возбуждено уголовное дело … Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в доме мужчины найдены записи о намерении покинуть дом и переждать пандемию в отдаленном от общества месте. В правоохранительных органах отметили, что семью вернули домой, но детей изъяли.

«Дети изъяты из семьи. Там вопрос по поводу условий содержания детей … они находятся в отделении детской поликлиники», - уточнил представитель администрации Кавалеровского района РИА Новости.

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