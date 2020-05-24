Тагильчанку с коронавирусом возмутило, что служба дезинфекции сказала номер ее квартиры всем соседям

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24 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru

фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Жительница Нижнего Тагила, сотрудник онкодиспансера в Екатеринбурге Ирина получила положительный результат первого теста на новую коронавирусную инфекцию. Однако после этого информацию о ее диагнозе узнали не только родственники, но и все соседи, а также их работодатели.

«15 мая я узнала, что мой анализ оказался положительным. При этом, все отрицательные результаты выдали на руки, а положительные - нет», - вспоминает она.

Ирина передала свои данные в районную поликлинику, но только через неделю после напоминания о себе к ней приехали медики и забрали в больницу. По ее словам, повторный тест ей планируют сделать на десятый день после госпитализации, несмотря на то, что девушка провела неделю дома, начиная с 15 мая. Кроме того, пациентке стала писать соседка, что из-за ее заражения некоторых отправили на «удаленку», а семьям с детьми регулярно звонят врачи.

«От этих сообщений остался неприятный осадок. Я спросила у нее — откуда у тебя информация, что коронавирус именно у меня? Она ответила, что об этом рассказали проходившей мимо девушке сотрудники, обрабатывающие подъезд. Мне стало очень неприятно, что они всем подряд сообщают мой номер квартиры, у меня соседи разные, от них всякого можно ожидать», - призналась она.

В оперативном штабе Свердловской области пояснили, что после фиксации случая медработники обязаны осуществлять контроль за жильцами подъезда, но имеют ли право санитарные врачи говорить номер квартиры там не уточнили.

Сама Ирина сейчас находится в инфекционной больнице и ждет повторный тест на COVID-19.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не хотела ехать «скорая» из-за переполненных больниц.