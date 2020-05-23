В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

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23 мая 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

фото: пациент, pixabay.com

В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя Мария Симонова, которая несколько раз пыталась вызвать бригаду «скорой помощи», но так ее и не дождалась. Инцидент произошел 18 апреля.

Мария Симонова почувствовала сильные боли в области почек, нарушение дыхания, а также одышку, тошноту и головокружение. Об этом она рассказала своим родителям, которые живут в Псковской области. Мать девушки Ольга Симонова объяснила, что Мария была врачом и просила не волноваться лишний раз о ее здоровье.

«15 апреля мы с ней созвонились. Она пожаловалась на самочувствие: живот болит. Но я услышала у нее одышку. Она разговаривает и пыхтит. Я спрашиваю: «Ты чего пыхтишь?» — «Больно мне, вот и пыхчу» … 17 апреля я звонила ей весь день, но она не брала трубку», - вспоминает она.

Ольга узнала о смерти дочери 18 апреля, когда ее квартиру вскрыли и обнаружили тело девушки на полу без признаков жизни. Причинами смерти назвали застойную сердечную недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит.

Отмечается, что 16 апреля Мария звонила в «скорую», но ей ответили, что «в настоящее время отправить бригаду возможности нет, так как больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией», в ночь 17 апреля она обратилась еще раз, но получила похожий ответ.

По данным Городской станции скорой медицинской помощи из квартиры девущки было зарегистрировано четыре звонка: 17 апреля - в половине четвертого ночи, 18 апреля - в 14:19, 14:50 и 15:53. При этом в отделении скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» утверждают, что проблем с нехваткой экипажей нет.