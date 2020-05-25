В Молдавии планируют с 1 июня снять большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

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25 мая 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что власти региона планируют с 1 июня снять большинство ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 25 мая.

Додон отметил: комиссии по ЧП в области здравоохранения было предложено с 1 июня открыть рынки и торговые центры, а также точки общественного питания, возобновить работу международного транспорта. Если они согласятся, то ограничения останутся в системе образования, а также сохранится запрет на массовые собрания. Также президент попросил правительство оказать единовременную помощь пенсионерам в период кризиса из-за пандемии.

В настоящее время в Молдавии зарегистрировано 7093 случая коронавирусной инфекции, 250 из которых стал летальными.

Ранее сообщалось: за минувшие сутки в российской столице умерло более сорока пациентов с диагностированным COVID-19.