В Москве за сутки умерло более 40 пациентов с коронавирусом

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25 мая 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Реанимация. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в российской столице умерло более сорока пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Москве за сутки погиб 41 человек с коронавирусом. У всех была пневмония. «За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - заявили в оперштабе.

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в Москве умерло 2034 человека с диагностированным коронавирусом.