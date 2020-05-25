В Москве за сутки умерло более 40 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в российской столице умерло более сорока пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что в Москве за сутки погиб 41 человек с коронавирусом. У всех была пневмония. «За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - заявили в оперштабе.
Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в Москве умерло 2034 человека с диагностированным коронавирусом.