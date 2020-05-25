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За минувшие сутки в Карелии подтверждено 15 новых случаев коронавируса

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk.karelia.ru.

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 15 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За последние 24 часа в Карелии подтверждено 15 случаев коронавируса. Известно: по пять инфицированных зафиксировано в Петрозаводске и Ильинском, по одному в Сортавале, Сегеже, Раухале, Куркиеки и Готнаволоке.

Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в регионе составляет  331 человек, выздоровели восемь пациентов.

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 53,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,4 раза выше и составляет 234,7 случая, по Северо-Западу – 178,9.

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