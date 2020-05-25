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Соблюдают ли россияне масочный режим в магазинах

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Соблюдают ли россияне масочный режим в магазинах
Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

В Роскачестве рассказали, как относятся к масочному режиму российские продавцы и покупатели в магазинах. Отмечается, что во многих регионах страны посещать общественные места разрешается только в защитных масках и перчатках.

В ведомстве отметили, что в большинстве случаев и продавцы, и покупатели придерживаются масочного режима и соблюдают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

При этом специалисты подчеркнули, что не во всех проверенных магазинах висят объявления о необходимости ношения защитных масок. Однако, в некоторых случаях их заменили сообщениями через громкоговоритель.

АБ

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