Кличко рассказал, как его пытались побить в армии

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24 мая 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Виталий Кличко на фото Globalluckpress.com/ Sergii Kharchenko

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о службе в армии. Его там пытались побить старослужащие. Чем закончился инцидент, сообщили украинские СМИ.



В то время Кличко уже был чемпионом Украины по боксу. Его призвали в армию. «Деды» на достижения спортсмена не посмотрели. Они решили объяснить ему «правила жизни».

«Нам только выдали военную форму, как один «дед» командирским тоном приказал носить воду», — поделился воспоминаниями Кличко: «Габаритами «дед» был в два раза меньше меня. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я — рядовой».

Старослужащему ответ не понравился. Он позвал своих одногодок по призыву. В самый разгар вмешался дежурный по части. Он разнял подчиненных.

На следующий день солдат построили. И командиры объявили о том, что Кличко является чемпионом Украины.

Оказалось, что старослужащие про достижения Кличко и не знали. Обидчик подошел к спортсмену и спросил, почему тот ничего про свои медали не рассказал. Больше к будущему мэру Киева никто не подходил.

Впрочем все это было в прошлом. Сейчас Кличко прогнозирует миллион смертей от коронавируса на Украине.