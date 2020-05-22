В Киеве с субботы частично ослабят карантин

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22 мая 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Киев, pixabay.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины сейчас не отвечает всем критериям, необходимым для ослабления карантина, однако власти города намерены частично ослабить ограничения с 23 мая.

В пятницу на Украине начинается второй из пяти этапов выхода из карантина, который был ранее введен из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране возобновляют работы детские сады, общественный транспорт и гостиницы. Ранее в Киевской обладминистрации заявили, что в столичном регионе страны ограничения смягчать пока не будут, так как число зараженных превышает допустимую норму.

Сегодня, однако, Кличко уточнил, что из трех критериев Киев не соответствует только одному – количество больных превышает установленную норму (12 человек на 100 тысяч населения). Власти города, несмотря на это, намерены с завтрашнего дня запустить в столице Украины общественный транспорт и позволить работу торговых заведений площадью до 1 тысячи квадратных метров. Метро планируется открыть с 25 мая.