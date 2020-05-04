Кличко ожидает более миллиона умерших украинцев от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко подсчитал, что жертвами COVID-19 на Украине могут стать около 1,2 миллиона человек. Он призвал граждан серьезно относиться к эпидемии и соблюдать ограничительные меры.
Многие медицинские специалисты спрогнозировали, что в каждой стране коронавирусом переболеют до 80% населения. При этом смертность от вируса составит в среднем 2-3%, заявил политик.
“Я посчитал, 3% – это 1,2 миллиона людей могут умереть”, – сообщил мэр Киева во время внеочередного заседания правительства.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в условиях самоизоляции из-за коронавируса подстриг сам себя дома.