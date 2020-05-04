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Кличко ожидает более миллиона умерших украинцев от коронавируса

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кличко ожидает более миллиона умерших украинцев от коронавируса
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com, Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подсчитал, что жертвами COVID-19 на Украине могут стать около 1,2 миллиона человек. Он призвал граждан серьезно относиться к эпидемии и соблюдать ограничительные меры.

Многие медицинские специалисты спрогнозировали, что в каждой стране коронавирусом переболеют до 80% населения. При этом смертность от вируса составит в среднем 2-3%, заявил политик.

“Я посчитал, 3% – это 1,2 миллиона людей могут умереть”, – сообщил мэр Киева во время внеочередного заседания правительства.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в условиях самоизоляции из-за коронавируса подстриг сам себя дома. 

НС

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