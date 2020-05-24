Попова: Ни один из «страшных» сценариев распространения коронавируса в России не оправдался

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

больница, фото: pexels.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ни один из «страшных» сценариев распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не оправдался. Как отметила Попова, Россия избежала перегрузки системы здравоохранения.

Главный санитарный врач РФ в эфире канала «Россия 1» сказала, что сейчас уже наблюдается постепенное снижение количества ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. «Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно», — подчеркнула Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ряде регионов начинают снимать ограничения. В Крыму готовы приступить к первому этапу. Губернатор Челябинской области рассказал о первом этапе снятия ограничений в регионе.