В Крыму готовы приступить к первому этапу снятия ограничений

В Крыму заявили, что объем проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию достиг уровня, позволяющего начать первый этап снятия введенных ранее ограничений.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что на сегодняшний день ежедневно 73 человека из 100 тысяч проходят тестирование на COVID-19. Она добавила, что порядка 40% заразившихся – люди от 18 до 49 дет.
«От того как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое», - подчеркнула Пеньковская. Она напомнила о важности соблюдения профилактических мер.