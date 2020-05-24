В Крыму готовы приступить к первому этапу снятия ограничений

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24 мая 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Крыму заявили, что объем проводимых тестирований на коронавирусную инфекцию достиг уровня, позволяющего начать первый этап снятия введенных ранее ограничений.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что на сегодняшний день ежедневно 73 человека из 100 тысяч проходят тестирование на COVID-19. Она добавила, что порядка 40% заразившихся – люди от 18 до 49 дет.

«От того как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое», - подчеркнула Пеньковская. Она напомнила о важности соблюдения профилактических мер.